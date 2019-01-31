В Зауралье дело экс-директора лицея рассмотрят по «второму кругу»

Курган, , 20:32 — REGNUM В Курганской области отправлено в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.». Женщина обвиняется в служебном подлоге, превышении должностных полномочий, присвоении и растрате денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Курганской области.

Следствием установлено, что директор лицея внесла в аттестат о среднем общем образовании своего сына завышенные отметки по четырём предметам. Кроме того, в период с 1 сентября 2014 по 5 ноября 2015 года её сын якобы трудился в лицее педагогом дополнительного образования. На самом деле, как утверждает следствие, трудоустройство молодого человека было фиктивным. Зато полученная им зарплата в общей сумме 150 тысяч рублей была реальной.

В период с сентября 2014 по апрель 2015 года обвиняемая, фиктивно трудоустроив в лицей свою мать на должность уборщицы, похитила денежные средства в сумме свыше 42 тыс. рублей, считает следствие.

В период с октября 2014 по июль 2016 года бывший директор лицея под видом стимулирующих выплат своему знакомому выписывала ежемесячные премии. В общей сумме получилось свыше 200 тысяч рублей.

Мало того, она выписала премии подчинённым на сумму около 30 тысяч рублей, но педагоги этих денег не увидели.

Дело направлено в Кетовский районный суд Курганской области для рассмотрения по существу.

Кстати, данное дело будет рассматриваться второй раз. Ранее, в июне 2018 года, оно было возвращено в прокуратуру «для квалификации действий подсудимой как более тяжкого преступления».