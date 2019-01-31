Четверг, 31 Января 2019 года
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Ростовские спасатели снимают с мели сухогруз из Турции

Происшествия

Теплоход следовал в порт «Азов» для загрузки углём

Ростов-на-Дону, 31 января 2019, 19:42 — REGNUM  Ростовские спасатели на третьем колене Азово-Донского морского канала снимают с мели сухогруз. В региональном управлении МЧС уточнили, что инцидент произошёл 31 января около 16:00.

Известно, что теплоход шёл из Турции в порт «Азов» для загрузки углём.

«Судно находится за пределами судового хода. Судовой ход не перекрыт. Ограничений для судоходства нет. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды нет. У экипажа, состоящего из 13 человек, есть запас воды и еды на несколько суток.

К месту ЧП были отправлены два буксира.

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Происшествия на воде
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