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Российский гражданин погиб в ДТП в Таиланде

Происшествия

Трагический инцидент произошёл на острове Пхукет

Российский гражданин погиб в ДТП в Таиланде
Thomas sauzedde
Дороги Пхукета

Бангкок, 31 января 2019, 18:41 — REGNUM  Гражданин России скончался в результате ДТП на тайском острове Пхукет. Об этом 31 января сообщает The Phuket News.

По информации издания, инцидент произошёл накануне на Патак Роуд. Находясь за рулём автомобиля, мужчина не справился с управлением и врезался в жилой дом. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу, где сегодня скончался.

Сообщается, что никаких других фигурантов в ДТП не было. Также предварительно установлено, что водитель был трезв. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале января на Пхукете автобус с российскими туристами столкнулся с пикапом на краю обрыва. В результате инцидента никто серьёзно не пострадал.

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