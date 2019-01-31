В Новгородской области экс-замглавы района ответит в суде за гибель ребёнка

п. Парфино, Новгородская область, , 18:20 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Парфинского района Новгородской области предстанет перед судом по обвинению в халатности, из-за которой в канализационном колодце погибла 8-летняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в прокуратуре региона, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новгородской области.

Экс-заместитель главы Парфинского района обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Девочка упала в открытый колодец на улице Карла Маркса в посёлке Парфино вечером 15 марта 2016 года, самостоятельно выбраться оттуда не смогла и утонула. Следствие выяснило, что территория вокруг колодца огорожена не была, никаких предупреждений об опасности объекта рядом расположено не было, колодец длительное время находился без крышки.

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«Вину в совершении преступления обвиняемый не признал», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Старорусский районный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл 28 января в посёлке Волот — в открытой канализационной яме, заполненной водой, утонул 8-летний мальчик. Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Новгородский губернатор Андрей Никитин поручил чиновникам ужесточить порядок проверки безопасности объектов и территорий в регионе и в опасных местах хотя бы «воткнуть палку с флажком».

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