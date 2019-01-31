Глава Минприроды прокомментировал пожар на полигоне под Читой

Москва, , 18:20 — REGNUM Возгорание свалки в Забайкальском крае, которое привело к объявлению чрезвычайной ситуации, скорее всего, произошло из-за поджога. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Подобные ситуации происходили на территории России. Обычно это происходит в летний период времени из-за высоких температур, которые способствуют самовозгоранию свалок. То, что произошло сейчас — это, на мой взгляд, может быть только поджог», — заявил Кобылкин.

В ближайшее время очаг возгорания будет локализован и проблема будет снята, уверен министр.

«Такие полигоны нужно охранять. У нас есть все возможные варианты. И в летний период тепловизорами (фиксировать) все возможные источники возгорания», — добавил он.

Напомним, что в Забайкальском крае властями Читы 31 января введён режим чрезвычайной ситуации на горящем полигоне твёрдых бытовых отходов, который располагается в посёлке Ивановка на окраине Читы. Возгорание произошло 29 января, в настоящее время на месте работает спецтехника.