В Петербурге за день эвакуировали 17,5 тыс. человек с 55-ти объектов

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Анонимные сообщения о заминировании поступили 31 января в отношении 55 объектов в Санкт-Петербурге. С этих объектов, в числе которых оказались школы и больницы, было выведено 17,5 тыс. человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Как сообщили в четверг в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, несмотря на очевидную ложность поступивших угроз, каждая из них отрабатывалась полицией и другими службами «оперативно и в полной мере».

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Люди эвакуировались из зданий, на место прибывали полицейские, сотрудники Росгвардии и специалисты МЧС. После проведения необходимой проверки проход в здание возобновлялся.

«Город держит ситуацию на контроле», — заверили в Смольном.

Там также напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: за это злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в числе зданий, подвергшихся эвакуации, сегодня оказались офисы чиновников городской администрации и даже базы спасателей. Кроме того, впервые столь большое количество угроз поступило в отношении школ и больниц. В последних пациентов стационаров было решено не выводить, чтобы не подвергать их жизнь еще большей опасности.

Также добавим, что угрозы взрывов были и в отношении зданий в Ленобласти, там также проводилась эвакуация.

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