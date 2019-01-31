В Иванове арестован проповедник «Свидетелей Иеговы»*

Иваново, , 17:17 — REGNUM Житель Иванова задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в организации деятельности экстремистской организации. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Житель Иванова, 1986 года рождения, как считает следствие, организовал деятельность структурного подразделения религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным силовиков, мужчина проводил собрания, религиозные беседы с жителями Ивановской области в целях пропаганды организации.

«Проповеди осуществлялись с соблюдением требований конспирации по различным адресам. Контакты между представителями поддерживались в режиме конференц-связи с использованием программы «Skype». Одновременно на связи находилось несколько групп», — пояснили в УФСБ.

В пресс-службе УФСБ напомнили, что решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее структурных подразделений запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Подозреваемый задержан и арестован. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле проходит процесс по делу в отношении гражданина Дании, который обвиняется в организации работы регионального отделений «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).