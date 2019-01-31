В Югре осуждён бизнесмен, утопивший конкурента в Оби

Сургут, Югра, , 16:40 — REGNUM В Югре суд вынес приговор жителю Сургута за убийство конкурента по бизнесу. Мужчина осуждён на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

В ходе судебного разбирательства установлено, что летом 2014 года в реке Обь, недалеко от поселка Белый Яр Сургутского района, было обнаружено тело 37-летнего мужчины, который в течение нескольких месяцев числился как пропавший без вести. Ранее, 31 января 2014 года, бизнесмен выехал с работы на своем автомобиле, но дома не появился. Спустя несколько дней его машину обнаружили на одной из улиц Сургута.

С самого начала в качестве приоритетной следствием отрабатывалась версия об убийстве бизнесмена конкурентами. В 2017 году криминалистам следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу удалось добыть важнейшие доказательства причастности к исчезновению бизнесмена предпринимателя из Сургута. Подозреваемый был задержан.

В дальнейшем выяснилось, что вечером 31 января 2014 года подозреваемый выехал с потерпевшим за город для решения бизнес конфликта. В ходе разговора подсудимый избил бизнесмена. Когда тот потерял сознание, сковал наручниками, связал ноги веревкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин. Затем столкнул партнёра по бизнесу в незамерзающую полынью реки. Автомобиль убитого пригнал на одну из улиц Сургута.

По данному уголовному делу следователями СКР допрошено более 300 свидетелей, осуществлено более 50 обысков и выемок, проведено свыше 50 экспертиз, в том числе которых генетические, судебно-медицинские и другие. Объем уголовного дела составил 32 тома.

Судом Ханты-Мансийского автономного округа подсудимый признан виновным в совершении убийства и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

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