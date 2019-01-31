Квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов» обчистили воры

Москва, , 16:02 — REGNUM Эксперт телешоу «Битва экстрасенсов» Михаил Виноградов лишился миллиона рублей. Крупную сумму денег прямо из его квартиры в Москве злоумышленники вынесли, когда в доме находился сын криминалиста. Об этом потерпевший рассказал телеканалу «360».

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Виноградов уточнил, что похищены были только деньги, которые он приготовил для рабочих на ремонт дачи. Никакие вещи больше не пропали. По словам эксперта, злоумышленники ходили по этажам дома и предлагали жильцам картошку и капусту. В квартиру мошенников впустил младший сын. Пока один из визитёров попросил налить ему воды, второй проник в комнату и похитил деньги.

О произошедшем потерпевший сообщил в полицию. В настоящее время злоумышленников ищут.

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