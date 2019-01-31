В деле экс-спикера тюменской думы появились трое подростков

Тюмень, , 15:41 — REGNUM Тюменский районный суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева. Он обвиняется по прежней части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из материалов дела, 24 июня 2018 года на тот момент председатель думы Тюмени около полуночи на 178-м км автомобильной дороги Р254 «Иртыш», управляя Toyota Land Cruiser, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном для маневра расстоянии. В итоге его внедорожник столкнулся с автомашиной Toyota Avensis, водитель и пассажир которой погибли на месте. В автомобиле Дмитрия Еремеева сработали подушки безопасности, он был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование Дмитрия Еремеева. Причём на закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав. Учитывалось, что спикер думы ранее не судим и на момент ДТП был трезвым.

Решение Тюменского районного суда вызвало широкий гневный резонанс в России. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв отдал распоряжение коллегам при наличии оснований решить вопрос о внесении соответствующего апелляционного представления. Прокуратура Тюменской области основания нашла. Дело вице-спикера тюменской думы в конце октября 2018 года было отправлено на доследование.

Сегодня стартовало повторное разбирательство «дела Еремеева». Родственники погибших вновь сообщили, что не имеют претензий к обвиняемому. Согласно их показаниям, Еремеев передал каждой из сторон по полтора миллиона рублей. Мать водителя Toyota Avensis считает, что сына ей не вернуть, а у бывшего спикера тюменского парламента двое детей.

Однако совсем не в пользу Дмитрия Еремеева было признание свидетелей о высокой скорости его транспортного средства на момент столкновения — 120 км/ч. Кроме того, представитель прокуратуры заявила, что при обгоне он якобы отвлекся на звонок мобильного телефона. Это должны подтвердить пассажиры — трое подростков, которых Еремеев согласился подвезти в роковой день.

Водитель автомобиля, который Еремеев обогнал на своей Toyota Land Cruiser на трассе, сообщил о прибывшей через 20 минут пожарной машине, в которой оказался лишь водитель. Пенообразователя не было — только вода. Рукав для тушения помогали разворачивать автомобилисты, оказавшиеся на трассе.

«Пожарная машина была только с водой, поэтому не смогли потушить машину, не дать произойти взрыву. Мы останавливали проезжающие машины, просили огнетушитель, однако ни у кого из мимо проезжавших его не оказалось», — передаёт слова случайного свидетеля трагического ДТП Znak.com.

Слушания по делу перенесли на 4 февраля 2019 года.

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