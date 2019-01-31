Граждане РФ осуждены за контрабанду бензина АИ-92 на Украину

Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор членам банды, обвиняемым в контрабанде бензина. Топливо на Украину незаконно пытались перекачать пять граждан РФ. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МВД, Донецкий городской суд назначил участникам организованной преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7,5 года с отбыванием в колониях строгого режима.

В ведомстве уточнили, что задержаны преступники были в октябре 2015 года на российско-украинской границе при попытке перекачки бензина марки АИ-92. С места преступления были изъяты прорезиненный трубопровод, электрическая помпа и два насоса.

Кроме того, оперативники изъяли около 35 тыс. литров бензина. Стоимость контрабандного груза превысила 1 млн рублей.

«Доказательства, собранные следователем, судом были признаны достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора по по ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ», — уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.