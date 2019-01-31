Четверг, 31 Января 2019 года
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«Ну вы же сами его привезли» — скандал в ростовской больнице сняли на видео

Происшествия

Мужчина не стал дожидаться карету скорой помощи и привёз пациента в приемный покой на своём автомобиле

Миллерово, Ростовская область, 31 января 2019, 15:24 — REGNUM  Врачи центральной районной больницы Миллерово (Ростовская область) стали фигурантами скандала, обвинив мужчину в том, что он самостоятельно привёз пациента и отказался доставить его в приёмный покой. Об инциденте сообщает портал «Медицинская справочная служба Крыма».

Автор видео, попавшего в сеть, пояснил, что решил оказать помощь лежащему на улице мужчине, не дожидаясь прибытия кареты скорой помощи. Промедление (время ожидания составляло 20 минут), сетует местный житель, могло привести к необратимым последствиям.

«Выгружайте», — сказали мужчине, доставившего пациента, люди в белых халатах.

«Что значит выгружайте?», — отметил горожанин.

«Ну вы же сами его привезли, вот и выгружайте».

«Позовите санитаров!»

«Нет санитаров».

«Как я выгружу его, он раза в два больше меня!»

«Ну вы же сами его привезли. Вы же подвязались!»

В результате долгого словесного пинг-понга врач из приемного покоя всё же вышел и направился к машине с пострадавшим.

На официальном сайте лечебного учреждения уточняется, что ЦРБ Миллеровского района мощностью 410 коек обслуживает население не только города Миллерово и Миллеровского района, но и прикрепленное население семи районов области — Тарасовского, Кашарского, Верхнедонского, Чертковского, Боковского, Шолоховского, Советского. В больнице работает 1015 человек, в том числе врачей — 111 человек, 434 представителя среднего медперсонала. В основном врачебный персонал имеет высшую и первую квалификационную категорию.

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