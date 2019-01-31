На боевика ВСУ опрокинулся броневик — разведка ЛНР

Луганск, , 14:44 — REGNUM Во время погрузки техники на железнодорожную платформу, на боевика 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ упал бронетранспортёр, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 31 января официальный сайт оборонного ведомства.

«Смертельную травму получил рядовой Семененко, который находился возле железнодорожной платформы в момент погрузки», — рассказал Марочко.

Ранее разведка ЛНР сообщала о боевике той же бригады, который получил осколочные ранение после неудачных «состязаний» по метанию гранаты.

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