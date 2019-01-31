Разведка ЛНР зафиксировала переброску техники ВСУ в Донбасс

Луганск, , 14:33 — REGNUM В населённый пункт Валуйки, удерживаемый вооружёнными формированиями Украины, прибыла техника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 31 января официальный сайт оборонного ведомства.

«РСЗО «Град» — десять единиц, противотанковая пушка «Рапира» — шесть единиц, восемь единиц автомобильной техники, гружённой имуществом и боеприпасами», — перечислил Марочко.

Ранее разведка ЛНР сообщила о переброске в район боевых действий трёх самоходных установок «Нона-С» и двух старых британских броневиков «Саксон».

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