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Разведка ЛНР зафиксировала переброску техники ВСУ в Донбасс

Происшествия

Украина продолжает наращивать силы в зоне конфликта

Разведка ЛНР зафиксировала переброску техники ВСУ в Донбасс
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 31 января 2019, 14:33 — REGNUM  В населённый пункт Валуйки, удерживаемый вооружёнными формированиями Украины, прибыла техника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 31 января официальный сайт оборонного ведомства.

«РСЗО «Град» — десять единиц, противотанковая пушка «Рапира» — шесть единиц, восемь единиц автомобильной техники, гружённой имуществом и боеприпасами», — перечислил Марочко.

Ранее разведка ЛНР сообщила о переброске в район боевых действий трёх самоходных установок «Нона-С» и двух старых британских броневиков «Саксон».

Читайте подробнее: ВСУ перебросили в Донбасс британские броневики «Саксон» — разведка ЛНР

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