Пьяный житель Тюмени избил стюардессу

Тюмень, , 14:07 — REGNUM Житель Тюмени 30 января 2019 года устроил дебош при посадке на самолёт в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В телескопическом трапе перед входом в самолет, который должен был вылетать из Москвы в Тюмень, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ненормативно выражался в адрес бортпроводников, а затем ударил по лицу одну из стюардесс», — доложила Ирина Волк.

Дебошир задержан сотрудниками транспортной полиции. На него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Его возвращение домой пришлось отложить.

Как отмечают сотрудники транспортной полиции, авиадебоширы, распускающие руки и языки, в последнее время буквально разбушевались. Пассажир рейса Санкт-Петербург — Анталья 29 января устроил дебош на борту самолета и ударил стюардессу. Из-за его неадекватного поведения воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Сочи. В СМИ сообщают, что он является сотрудником аэропорта «Пулково».

В аэропорту «Внуково» командир воздушного судна рейса Москва — Ташкент 30 января отказал в перевозке пассажиру, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и крыл бортпроводников нецензурной бранью.

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