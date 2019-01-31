Четверг, 31 Января 2019 года
13:57:45 МСК

Севастополь: в Херсонесе обезвреживают взрывоопасную находку

Происшествия

По предварительным данным, это предмет времён Великой Отечественной войны

Полис Херсонес, Севастополь, 31 января 2019, 13:57 — REGNUM  Подозрительная находка на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» оказалась взрывоопасным предметом времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM 31 января сообщили сотрудники музея.

«Правоохранители сказали, что не «закладка», взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Они сейчас занимаются его обезвреживанием», — отметили в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники музея-заповедника нашли утром 31 января подозрительный предмет в районе древней базилики, из-за чего музей закрыли для посещений.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольский «Херсонес» закрыли из-за угрозы взрыва

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить