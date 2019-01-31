Севастополь: в Херсонесе обезвреживают взрывоопасную находку

Полис Херсонес, Севастополь, , 13:57 — REGNUM Подозрительная находка на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» оказалась взрывоопасным предметом времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM 31 января сообщили сотрудники музея.

«Правоохранители сказали, что не «закладка», взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Они сейчас занимаются его обезвреживанием», — отметили в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники музея-заповедника нашли утром 31 января подозрительный предмет в районе древней базилики, из-за чего музей закрыли для посещений.

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