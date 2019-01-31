Прорыв дамбы в Бразилии: погибших уже 99

Брумадинью, Бразилия, , 13:48 — REGNUM Число жертв прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 99, передает телеканал TeleSur со ссылкой на сообщение местных властей.

Опознаны 57 погибших. В списках пропавших без вести остаются еще 259 человек.

Министерство юстиции Бразилии заблокировало счета горнодобывающей компании Vale, эксплуатировавшей дамбу. С этих счетов будут списаны суммы для выплаты компенсаций пострадавшим. Также подчиняющийся правительству Бразильский институт окружающей среды наложил штраф на компанию в размере около $66, 5 млн.

Поисково-спасательная операция может продолжаться еще несколько недель, предупреждают власти.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы произошел 25 января в городке Брумадинью. Потоки грязи смыли дома местных жителей и затопили здания горнодобывающего предприятия.

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