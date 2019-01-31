Тёзка «угонщика» самолёта Сургут — Москва подаст в суд на телеканалы

Сургут, Югра, , 14:12 — REGNUM Тёзка «угонщика» самолёта, следовавшего 22 января 2019 года рейсом Сургут — Москва, подготовил исковое заявление сразу против нескольких федеральных телеканалов. В день, когда произошёл инцидент с воздушным судном, СМИ распространили его фотографию из социальных сетей, выдав за захватчика воздушного судна, сообщает «СургутИнформТВ».

С мужчиной, который обвиняется в захвате самолёта, у сургутянина, давно проживающего в Таиланде, совпадают не только имя и фамилия, но и год рождения. Однако это не повод выдавать одного человека за другого, считает истец.

Об угоне самолёта, и о том, что его фото крутят по всем федеральным каналам, бывший житель Сургута узнал от знакомого из Москвы.

«Товарищу в ВКонтакте или в Фэйсбуке написал какой-то журналист, продюсер какого-то новостного канала с просьбой дать характеристику Павлу Ш., что я за человек, и так далее и тому подобное, в связи с тем, что я только что угнал самолёт. И направляюсь на нём в Афганистан. Сначала это показалось какой-то глупой шуткой, но буквально через 10−15 минут мне посыпались звонки от друзей и знакомых, параллельно звонки от журналистов, сообщения во всех мессенджерах, стало понятно, что это не совсем шутка, что всё происходит в реальности», — рассказал о событиях дня угона сургутянин.

Два дня сургутянин отбивался от звонков интересантов. Но чувствует себя пострадавшим в этой истории ещё и потому, что его завалили угрозами и проклятиями в социальных сетях. Моральный ущерб он оценивает в 20 тысяч рублей.

«Мне честно сказать, нечего прятать в своей жизни, аккаунты в соцсетях мои открыты. То, что оттуда повыдергали и разместили, это на совести тех людей, которые это делали», — считает «не угонщик».

Напомним, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний житель югорского посёлка Уват, угрожая якобы наличием оружия, требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Во время «угона» самолёта никто не пострадал. В отношении «угонщика» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

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