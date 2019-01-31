Восемь человек погибли под лавинами в Таджикистане

Душанбе, , 13:31 — REGNUM Из-за схода снежных лавин в Таджикистане с начала 2019 года погибли восемь человек. Такие данные приводит Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) страны.

Всего за январь в Таджикистане сошло 110 лавин, и по данным Агентства по гидрометеорологии страны, опасность схода лавин и камнепадов сохраняется до 1 февраля. Население просят быть осторожными и по возможности отказаться от поездок по горным автотрассам, сбора дров, прогулок и охоты в горах.

Тем временем, на особо уязвимых участках дорог организованы мобильные спасательные группы по 4−6 человек. Такими участками стали 62-й и 72-й км автодороги Душанбе — Айни и 457-й км автодороги Душанбе — Вандж. Кроме того, ведется мониторинг состояния дороги Душанбе — Ляхш — Карамык. Развернуты пункты обогрева и первой медпомощи. Все мобильные группы спасателей для быстрого реагирования обеспечены необходимой техникой, экипировкой и средствами связи.

Отметим, что снежные лавины — одно из самых частых и смертоносных стихийных бедствий в Таджикистане. В результате схода снежных масс зачастую оказывается парализовано движение по трассам республиканского значения, нарушается автосообщение между севером и югом страны.