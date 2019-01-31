Севастопольский «Херсонес» закрыли из-за угрозы теракта

Севастополь, , 13:21 — REGNUM Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» закрыли для посещения после того, как сотрудники обнаружили на его территории подозрительный предмет. На месте работают правоохранительные органы. Об этом 31 января сообщили на официальном сайте музея.

«В районе Базилики 1935 года сотрудниками службы безопасности был обнаружен подозрительный предмет. На данный момент в музее работают компетентные органы», — отметили в руководстве музея.

Напомним, ранее в Верховный суд Крыма и территориальное управление Фонда обязательного медицинского страхования поступали ложные сообщения о минировании зданий. 28−31 января по многим регионам России прокатилась волна ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в местах массового скопления людей.