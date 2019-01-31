В Крыму нашли четыре советские авиабомбы времен войны

Симферополь, , 13:14 — REGNUM Четыре авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Крыму. Об этом сообщает 31 января пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что две авиационные фугасные бомбы ФАБ-50 и две зажигательные ЗАБ-50 были найдены 30 января вблизи села Чистополье в Ленинском районе. Позднее боеприпасы были уничтожены специалистами-пиротехниками.

«Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что немецкая торпеда, обнаруженная на побережье Балтийской косы в Калининградской области, вопреки предварительной оценке оказалась взрывоопасной.

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