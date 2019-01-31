Суд Сочи арестовал петербуржца, «посадившего» рейс в Турцию

Сочи, Краснодарский край, , 13:11 — REGNUM Суд Сочи Краснодарского края арестовал жителя Санкт-Петербурга, устроившего 29 января дебош на борту пассажирского самолета, летевшего в турецкую Анталью. Решение вынесено 31 января.

По информации «Кубань24», житель Санкт-Петербурга, который, по некоторым данным, является сотрудником аэропорта «Пулково», арестован на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел днем 29 января на борту пассажирского лайнера АК «Россия», совершавшего рейс из Санкт-Петербурга в Анталью. Один из пассажиров вел себя неадекватно, а при попытке бортпроводников успокоить его нанес телесные повреждения стюардессе. В результате самолет совершил вынужденную посадку в Сочи, где дебошира передали полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Известно, что в момент полета он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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