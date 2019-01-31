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Ритуальное убийство 10 детей в Танзании: найдены подозреваемые

Происшествия

Комиссия продолжает расследование

Додома, 31 января 2019, 13:14 — REGNUM  Правительство сообщило, что службы безопасности нашли подозреваемых в убийстве 10 детей в провинции Нджомбе, которое было совершено для колдовских ритуалов. Об этом сообщает газета Nipashe.

Министр внутренних дел Канги Лугола сообщил об этом 30 января 2019 года.

«Мы уже нашли людей, которых мы подозреваем в убийстве детей из-за веры в предрассудки, мой заместитель (Хамад Масауни) находится на месте происшествия и продолжает расследование», — рассказал Лугола.

«Все будет проведено должным образом, и люди, которые совершают агрессию и подстрекают правительство президента Джона Магуфули, не останутся безнаказанными», — добавил Лугола.

Читайте ранее в этом сюжете: В Танзании создадут комиссию по расследованию убийств детей

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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