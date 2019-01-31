Чикаго замерз: минус 50 по Цельсию

Чикаго, США, , 12:58 — REGNUM В аварийном режиме остаются 90 миллионов американцев: полярные температуры, которые влияют на центральные штаты, уже стали причиной смерти 9 человек и прервали более 2000 полетов, сообщает 31 января AMNA.

Власти призывают жителей не выходить из домов, если нет большой необходимости, потому что есть риск подвергнуться обморожению в течение десяти минут. Возле Чикаго температура опустилась до — 500C.

«Все из-за внезапного перегрева стратосферы, — говорит Сальваторе Паскаль, исследователь атмосферных наук в Университете Принстона, — которое произошло после нескольких недель полярного вихря в нижнем слое атмосферы (тропосферы). Вихрь раскручивает «лопасти», которые способствуют спуску полярного воздуха и, наоборот, подъему более теплого воздуха к полюсу» — то есть произошел обмен, теплый воздух отправился на север, а северный холодный — вниз и на Штаты.

Уже прошлой зимой в США было подобное явление с температурой — 40 градусов по Цельсию. Другие аналогичные явления произошли в 1963 и 1985 году. В то же время, в котором Северная Америка замерзает, Австралия буквально плавится при температурах, которые достигают +500С.