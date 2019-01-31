В Китае школьник инсценировал свое похищение, чтобы не делать уроки

Чунцин, Китай, , 12:48 — REGNUM 10-летний школьник из китайского города Чунцин инсценировал собственное похищение, чтобы избежать выполнения домашнего задания. Об этом пишет портал 20 minutos со ссылкой на гонконгские средства массовой информации.

Местные правоохранительные органы распространили видеозапись, на которой школьник рассказывает о своем похищении. По его словам, 17 января на пути в школу незнакомые мужчина и женщина заставили его сесть в фургон. Когда похитители отвлеклись на свои мобильные телефоны, мальчик якобы сбежал и спрятался в траве. По его словам, он ждал, пока они не уйдут.

Полицейские выслушали рассказ с недоверием и после недолгого расследования вывели хитреца на чистую воду. На стоянке был обнаружен его рюкзак с нерешенными задачами. В итоге школьник сознался, что выдумал историю, чтобы не делать уроки.

Мальчик стал звездой китайской социальной сети Weibo. Пользователи по-разному отнеслись к поступку школьника, кто-то восхитился его смекалкой.