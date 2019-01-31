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Обрушение котельной в Воронеже: один пострадавший и восемь домов без тепла

Происшествия

На месте работают специалисты

Обрушение котельной в Воронеже: один пострадавший и восемь домов без тепла
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Воронежа
Котельная на улице Еремеева в Воронеже

Воронеж, 31 января 2019, 12:41 — REGNUM  Один человек пострадал, восемь домов остались без тепла в результате обрушения трубы в котельной по улице Еремеева в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«На Еремеева, 25, котельная, обрушилась труба высотой 20 метров. В результате аварии без тепла осталось восемь домов по улице Еремеева. В настоящее время на месте работают специалисты. Восстановить подачу тепла в отключенные дома планируется до конца дня», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что, возможно, придется задействовать резервную линию.

Отключенными от отопления оказались дома №№8−20, 23 и 23, в них проживает в общей сложности около 200 человек.

В мэрии уточнили, что технологическое оборудование от обрушения не пострадало. Принято решение развернуть мобильный теплопункт, к которому подключат отключенные дома

В мэрии также подтвердили, что в результате обрушения пострадала одна женщина — работница котельной получила травму руки.

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Коммунальные проблемы Воронежа
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