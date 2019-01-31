Трое граждан Танзании осуждены в Кении по подозрению в терроризме

Ваджир, Кения, , 12:36 — REGNUM Три гражданина Танзании были приговорены к 15 годам тюремного заключения судом Кении. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Три гражданина Танзании, происходящие с Занзибара были задержаны в конце 2018 года на северной границе в Кении. Они пытались проникнуть в Сомали. При них были обнаружены предметы, используемые для террористических атак.

Суд прошел 30 января, приговор о заключении на 15 лет вынес главный судья города Ваджир Амос Макорос. Трое осужденных — М.А. Адибу, И. Абдирахман и И. Джума будут отбывать наказание в тюрьме города Ваджир.

Регион Ваджир часто используется как вербовочный пункт сомалийской группировки аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тюрьме города Ваджир заключено уже более 50 человек, подозреваемых в терроризме.

Правительство Кении усилило меры по борьбе с терроризмом после террористической атаки в Найроби, в ходе которой погиб 21 человек.