В Петербурге волна эвакуаций добралась до чиновников и спасателей

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Сотрудники нескольких подразделений администрации Санкт-Петербурга, размещающиеся в офисно-деловом комплексе «Невская ратуша» в центре города, эвакуированы в связи с анонимными угрозами взрыва. Кроме того, выведены на улицу чиновники и ряда других комитетов, размещающихся в отдельных зданиях.

Массовая эвакуация торговых центров, медицинских, образовательных и социальных учреждений в Петербурге и Ленобласти продолжается. В последний час она затронула еще десятки адресов.

Как сообщают жители в соцсетях, добавляя фотографии с места ЧП, пришлось вывести людей из школ №546 и №54 в Красносельском районе и целого ряда других, торгового комплекса «Невский центр» на углу Невского проспекта и улицы Восстания, ТК «Пик» на Сенной площади, ТК «Академический» в Калининском районе, большой школы в городе Кудрово (Ленобласть).

Эвакуирована Токсовская районная больница во Всеволожском районе Ленобласти. В одной из крупнейших в Петербурге, Александровской больнице, введен режим ЧП.

Анонимы добрались и до самих спасателей.

«Эвакуация в здании поисково-спасательного отряда, на Невельской 1, поступило сообщение о минировании», — сообщают горожане.

Сообщения о всё новых случаях продолжают поступать. Особенно много в этот раз приходится эвакуировать людей из школьных зданий.

Угрозы получили более 30 школ и около 30 городских больниц, однако людей в стационарах решено не беспокоить, чтобы не сделать хуже больным.

По данным издания «Фонтанка», электронные письма с однотипными угрозами поступают с электронного адреса почтового сервиса Болгарии mail.bg.

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