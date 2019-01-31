Наводнение в Индонезии: Более 9 тыс. жителей эвакуировали

Макассар, Индонезия, , 12:12 — REGNUM По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, в общей сложности 9 328 жителей были эвакуированы из-за наводнения в городе Макассар, административном центре провинции Южный Сулавеси, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что пострадавших от наводнения жителей распределили по лагерям беженцев в районах Бирингканая, Манггала, Панаккукан, Тамаланреа и Тамалат.

В настоящее время уровень стоячей воды в некоторых частях города Макассар начал снижаться, хотя дождь все еще идет с умеренной интенсивностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии заявили, что из-за наводнений и оползней, обрушившихся на индонезийскую провинцию Южный Сулавеси, погибли 68 человек.

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