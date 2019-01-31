Четверг, 31 Января 2019 года
12:14:14 МСК

Наводнение в Индонезии: Более 9 тыс. жителей эвакуировали

Происшествия

Уровень стоячей воды в некоторых частях города начал снижаться

Макассар, Индонезия, 31 января 2019, 12:12 — REGNUM  По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, в общей сложности 9 328 жителей были эвакуированы из-за наводнения в городе Макассар, административном центре провинции Южный Сулавеси, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что пострадавших от наводнения жителей распределили по лагерям беженцев в районах Бирингканая, Манггала, Панаккукан, Тамаланреа и Тамалат.

В настоящее время уровень стоячей воды в некоторых частях города Макассар начал снижаться, хотя дождь все еще идет с умеренной интенсивностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии заявили, что из-за наводнений и оползней, обрушившихся на индонезийскую провинцию Южный Сулавеси, погибли 68 человек.

Читайте также: Большинство дорог в столице Индонезии затоплено — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить