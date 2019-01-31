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С начала года жертвами пожаров на Украине стали 275 человек

Происшествия

Большинство возгораний возникает из-за небрежности

С начала года жертвами пожаров на Украине стали 275 человек
Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне

Киев, 31 января 2019, 12:02 — REGNUM  С начала года на Украине произошло 3957 пожаров, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил 31 января официальный сайт ведомства.

В огне погибли 275 человек, пострадали ещё 139. Из них, только за минувшие сутки, погибли одиннадцать жителей Украины. В большинстве случаев пожар произошёл в жилье граждан.

Спасатели отметили, что возгорание, как правило, происходит из-за небрежности граждан, а также из-за перенапряжения электросетей при попытке обогреть помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в городе Каменское Днепропетровской области произошёл взрыв на коксохимическом заводе, вызвавший пожар на площади 200 кв. метров. Пострадали пять человек.

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