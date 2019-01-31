В Ярославской области спасли восемь рыбаков с оторвавшейся льдины

Углич, Ярославская область, , 11:56 — REGNUM

Утром 31 января восемь рыбаков оказались на оторвавшейся льдине на реке Волга в районе города Углич. Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу ГУ МЧС России по Ярославской области от очевидцев в 09 часов 40 минут.

Скорее всего говорить о безрассудстве рыбаков нельзя, поскольку отрыв льдины произошёл после начала запуска Угличской ГЭС в результате подъема воды и увеличения течения.

Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в 10 часов спасательные работы были завершены, все восемь рыбаков сняты с льдины. После осмотра специалистами медицинской службы, люди от госпитализации отказались.

Происшествия с рыбаками в зимний период в Ярославской области не редкость. Особенно часто они происходят в акватории Рыбинского водохранилища, пользующейся популярностью у любителей подлёдной рыбалки.