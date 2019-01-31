Чиновник избирательного института Мексики погиб в авиакатастрофе

Виктория-де-Дуранго, Мексика, , 11:47 — REGNUM Чиновник из Национального избирательного института Мексики (INE) погиб в результате авиакатастрофы, передает канал TeleSur.

30 января небольшой самолет вылетел из международного аэропорта Дуранго и рухнул спустя несколько минут. Местные жители первыми прибыли на место крушения, затем военные оцепили район, чтобы специалисты смогли выполнить свою работу.

Власти подтвердили гибель члена INE Уго Гарсии Корнехо. Пилот самолета выжил и был доставлен в госпиталь.

«Глубоко сожалею о кончине Уго Гарсии Корнехо, испольнительного члена INE в штате Дуранго, великолепного профессионала в сфере выборов, известного всем в INE. Разделяю горе его семьи и всех близких», — написал в Twitter глава INE Лоренсо Кордова Вьянельо.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря при падении вертолета погибли супруги Марта Эрика Алонсо и Рафаэль Морено Валье — действующий и бывший губернаторы мексиканского штата Пуэбла.

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