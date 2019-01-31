Нижний Новгород, Уфа, Самара: где готовиться к эвакуации

Нижний Новгород, , 11:41 — REGNUM Сегодня, 31 января, волна сообщений о заминировании торгово-развлекательных, бизнес-центров, больниц и других учреждений дошла до Нижнего Новгорода. Также массовые эвакуации проходят в Самаре и Уфе.

В Нижнем Новгороде с утра уже эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра на улице Варварской «Центр международной торговли». По данным портала nn.ru, сообщение о минировании пришло по электронной почте. На место уже прибыла карета скорой помощи, остальные экстренные службы еще в пути.

Кроме того, поступила информация об эвакуации работников и пациентов больниц № 38, № 39, № 12. Также эвакуация проводилась в ТЦ «Жар-Птица» на площади Советской.

В списке учреждений Самары, которые получили сообщение о возможных взрывных устройствах, заложенных в зданиях, около 10 объектов, отмечает издание «Самара-online». В частности, сотрудники полиции и МЧС проверили торговый центры «Апельсин», «Нота», Региональный деловой центр, городскую детскую больницу № 2, детскую городскую клиническую больницу № 1.

Причем в правительстве Самарской области подтвердили факт получения угроз о минировании объектов массового пребывания граждан. Там заверили, что ни одно из сообщений не подтвердилось, ситуация находится под контролем.

В Уфе — уже вторая волна эвакуаций за неделю. В основном сообщения о минировании поступили в медицинские и образовательные организации, отмечает Ufa1. Родителей попросили забрать учащихся школы № 35, кроме нее эвакуируют республиканскую детскую больницу, республиканскую клиническую (взрослую) и школу № 49. В администрации бизнес-центра Нестеров изданию рассказали, что получили сообщение о заложенном взрывном устройстве, оно квалифицируется как спам и отправлено не из России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе атаке телефонных террористов подвергаются школы, административные объекты и торговые центры в регионах России — от Дальнего Востока до северо-запада страны. 30 января из-за сообщений о минировании в Саратовской области эвакуировали администрацию Саратова, региональное министерство строительства и ЖКХ, торговый центр и бизнес-центр, в городе Шахты Ростовской области эвакуировали учеников школы и сотрудников, в Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона. 29 января в Ханты-Мансийске были проверены помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах.