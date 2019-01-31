Власти о лжетеррористах: «Просим омичей не паниковать»

Омск, , 11:33 — REGNUM В Омской области 31 января повторилась волна сообщений о «минированиях» зданий. Эту ситуацию ИА REGNUM прокомментировала начальник Главного управления информационной политики региона Анастасия Гуливатенко.

По её словам, все задействованные службы работают в штатном режиме.

«Первая волна таких сообщений прошла в понедельник практически по всей Сибири. По итогам проверок они оказались ложными. Большинство сообщений о «минированиях» поступило в школы. На аппаратном губернатора было поручено в таких ситуациях отменять занятия в образовательных учреждениях. Сегодня волна сообщений о «минированиях» зданий повторилась», — подчеркнула Гуливатенко.

Эвакуацию в учреждениях проводят правоохранительные органы и руководители учреждений.

«Просим омичей не паниковать и отнестись с пониманием к рекомендациям правоохранительных органов по эвакуации из здания. Губернатор Омской области Александр Бурков в курсе ситуации в оперативном режиме», — подытожила Анастасия Гуливатенко.

Ущерб от действий лжетеррористов будет просчитан в рамках возбужденного полицией уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в УМВД по Омской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лжетеррористы «атаковали» регионы Сибири 28 января. Сегодня, 31 января, вновь поступают сообщения об эвакуациях в Омской, Новосибирской областях, Красноярском крае.

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