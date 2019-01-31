Волна лжеминирований докатилась до ростовских чиновников и больниц

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Анонимные угрозы сегодня, 31 января, распространились и по Ростовской области. Официально подтверждено, что сапёры обследуют здания, оказавшихся заминированными посредством сообщений, разосланными по электронной почте в несколько учреждений Азова, Шахт и Ростова-на-Дону.

По имеющимся сведениям, работники областного правительства и городской администрации эвакуированы. Также эвакуированы пациенты и персонал детской областной больницы

«В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки», — уточнили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона.

ИА REGNUM напоминает, что злоумышленникам грозит уголовное преследование. Санкции статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и т.д., совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры» предусматривают наложение штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая волна массовых эвакуаций прокатилась по регионам Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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