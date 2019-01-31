Две лодки с мигрантами затонули в Джибути — число погибших возросло до 43

Джибути, , 10:54 — REGNUM Миграционное агенство ООН 30 января подтвердило смерть 43 человек после того, как две лодки с мигрантами перевернулись и затонули у берегов Джибути. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Поисково-спасательные команды обнаружили тела погибших на береговой линии в районе пляжа Обок, это следующий портовый город после Годарии, откуда суда отправились 29 января.

Журналисты также видели тела погибших в прибрежных водах Джибути.

В ходе операции 16 человек были спасены, один из них рассказал, что на одной лодке находилось около 130 человек, количество людей на второй лодке неизвестно.

Поисково-спасательная операция продолжается.