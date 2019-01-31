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Сообщение о бомбе в администрации Воронежа оказалось ложным

Происшествия

Как и ожидалось

Сообщение о бомбе в администрации Воронежа оказалось ложным
Иллюстрация: 75.mchs.gov.ru
Горячая служба МЧС России

Воронеж, 31 января 2019, 10:45 — REGNUM  Сообщение об угрозе взрыва в администрации Воронежа, полученное утром 31 января, оказалось ложным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, к 10:30 обследование здания было завершено.

«Обследование завершено, сотрудники возвращаются на рабочие места», — прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в администрацию города по электронной почте утром 31 января поступило письмо, в котором содержалась информация об угрозе взрыва. Около 09:30 всех сотрудники мэрии были эвакуированы.

Добавим, что очередная волна сообщений о якобы минированиях мест массового пребывания людей накрыла регионы России с 28 января. Накануне, 30 января, атаке лжетеррористов подверглись Липецк, Белгород, Орел, Владимир, Смоленск, Краснодар, Ставрополь, другие города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже «заминировали» мэрию

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