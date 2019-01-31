В лайнер, летевший из Рима в Москву, угодила молния

Москва, , 10:36 — REGNUM В Риме с российским лайнером Airbus A-320 произошёл неприятный инцидент. При вылете из аэропорта столицы Италии в самолёт ударила молния.

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По данным источника в службах международного московского аэропорта «Шереметьево», на которые ссылается Интерфакс, серьезных повреждений лайнер не получил, критических неисправностей выявлено не было.

«Бортовые системы самолета продолжили работать штатно. Самолёт продолжил полёт и благополучно приземлился в Москве», — уточнил собеседник агентства.

Сколько человек находилось на борту лайнера, не уточняется, однако отмечено, что никто не пострадал. Уже в Москве техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии. Было решено провести ещё один осмотр, а пока лайнер от полётов отстранили.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Молния ударила в пассажирский самолёт авиакомпании «Нордстар», который выполнял рейс из Москвы в Норильск, через пять минут после вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет не получил повреждений и благополучно долетел до Норильска, совершив посадку в штатном режиме.