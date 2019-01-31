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Кибератака — шахтинские школы «минировали» посредством электронной почты

Происшествия

39 общеобразовательных учреждений закрыты в целях безопасности

Кибератака — шахтинские школы «минировали» посредством электронной почты
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Кибератака

Шахты, Ростовская область, 31 января 2019, 10:28 — REGNUM  Стало известно, каким способом были ложно заминированы все 39 школ в городе Шахты (Ростовская область). Сообщения об угрозе взрыва поступили по электронной почте. Об этом сообщили ИА REGNUM в администрации муниципалитета 31 января.

«В течение дня в ряд школ города по электронной почте поступили еще сообщения об угрозе взрыва. В целях обеспечения безопасности принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех школах города 31 января», — уточняют власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, что источников взрыва взрывотехники и кинологи не обнаружили. Проверке подверглись 39 объектов, оказавшихся ложно заминированными 30 января. В этот день по регионам России прокатилась вторая волна террористических угроз.

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