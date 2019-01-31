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В сгоревшей владимирской школе объявили каникулы

Происшествия

Школьники приступят к занятиям 2 февраля

п.Красное Пламя, Владимирская область, 31 января 2019, 10:26 — REGNUM  В школе №34 поселка Красное Пламя Александровского района Владимирской области, где 30 января произошел пожар, объявлены краткосрочные каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области. С 31 января по 2 февраля в учебном заведении будут устранять последствия возгорания.

Пожар произошел на втором этаже школы. При этом, по данным региональной администрации, помещения на первом этаже, а также в пристройках не пострадали.

«Благодаря тому, что помещения, расположенные на первом этаже основного корпуса, а также в пристроенных одноэтажных зданиях (спортзал, актовый зал, столовая, кабинеты начальной школы и дошкольная группа), не пострадали, занятия в школе будут продолжены», — говорится в сообщении.

Занятия возобновятся 2 февраля. До этого будут ликвидировать последствия пожара: устранят протечки и задымление.

ИА REGNUM напоминает, что огонь охватил 700 кв. м из 1000 кв. м. Все ученики и преподаватели (всего 90 человек) были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Во владимирском поселке Красное Пламя загорелась школа

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