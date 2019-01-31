Дело на главу районной инспекции Гостехнадзора Чувашии прекращено

Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении начальника районной инспекции Гостехнадзора Чувашии, обвиняемого в подлоге. Суд прекратил уголовное дело, назначив штраф, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики и следственном управлении СКР по Чувашии.

Вынесено судебное решение в отношении начальника государственной инспекции Урмарского и Козловского района Гостехнадзора Чувашии, которому инкриминировали совершение служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Следствием и Урмарским районным судом установлено, что 18 мая 2018 года в поселке Урмары он внес в экзаменационные листы ложные сведения о сдаче местным жителем экзамена на право управления самоходными машинами, на основании которых подготовил и выдал ему удостоверение тракториста-машиниста.

«Следствием установлено, что указанный гражданин не проходил обучение в автошколе. Кроме того, при сдаче практического экзамена на право управления самоходными машинами экзаменуемый также не присутствовал», — говорят в надзорном ведомстве.

Подсудимый вину признал в полном объеме. В следственном управлении отмечают, что «обвиняемый ранее не судим и ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, поэтому уголовное дело судом прекращено» с назначением 40 тыс. рублей штрафа. Судебное решение не вступило в законную силу. Кроме того, в Гостехнадзор Чувашии и организацию, являющуюся учредителем автошколы, внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Кроме того, в Чебоксарском районе завершено расследование другого дела коррупционной направленности, возбуждённого на основании прокурорской проверки. Перед судом по обвинению в превышении полномочий предстанет бывший заместитель начальника исправительной колонии. Следствие полагает, что 14 декабря 2018 года злоумышленник побил 23-летнего осуждённого, не имея законных на то оснований.

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