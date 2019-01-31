В Твери возбудили дело после падения наледи на ребенка

Тверь, , 10:23 — REGNUM Десятилетний мальчик в Твери получил травмы в результате схода с крыши наледи и снега. Возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 31 января пресс-служба следственного управления СКР по Тверской области.

Инцидент случился 27 января возле дома 71 по улице Горького. С кровли четырехэтажного дома на проходившего мимо мальчика упали снег и наледь. Ребенок получил травму головы.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ. По итогам расследования действиям сотрудников управляющей компании будет дана правовая оценка. Должностных лиц администрации города проверят на халатность.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в одной из деревень Тульской области погиб ребенок, травмированный упавшей на него массой снега. Трагедия произошла, когда дети играли на территории одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело.

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