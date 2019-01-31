В Воронеже «заминировали» мэрию

Воронеж, , 10:15 — REGNUM Сотрудников мэрии Воронежа эвакуировали из здания около 09:30 31 января из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Электронное письмо, в котором говорилось об угрозе взрыва, пришло на электронную почту администрации города. В 09:30 сотрудники администрации организованно покинули здание. Сейчас помещения мэрии обследуют сотрудники спецслужб. После завершения обследования, добавили в пресс-службе, сотрудники вернутся на рабочие места.

На данный момент, добавили в администрации города, известно только об одном сообщении об угрозе взрыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 28 января по регионам РФ прокатилась волна ложных сообщений о минированиях. Ежедневно в разные регионы России поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах — так, накануне, 30 января, такие сообщения фиксировались в Орле, Смоленске, Краснодаре, Иванове и других городах. Атаке лжетеррористов подвергались административные учреждения, школы, больницы, рынки, торговые центры. Так, в Твери «заминировали» 24 учреждения, были эвакуированы 8 тыс. человек. Ни одно сообщение подтверждения не нашло.