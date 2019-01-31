Индонезия: число заразившихся лихорадкой Денге растет

Богор, Индонезия, , 10:13 — REGNUM Число людей, страдающих от лихорадки Денге в индонезийском городе Богор, расположенном в 60 километрах к югу от столицы, и его окрестностях, продолжает расти. Как сообщает Antaranews, известно о 231 случае заражения лихорадкой Денге в этом районе, пять из которых оказались смертельными.

«Эпидемия Денге стала проблемой на национальном уровне, поэтому мы приглашаем граждан вести здоровый образ жизни и принимать профилактические меры», — заявили в администрации района.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету министерства здравоохранения Индонезии, в начале 2019 года 110 человек погибли от заболевания лихорадкой Денге.

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