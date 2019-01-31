Школьника в Петербурге травмировал упавший с дома снег

Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Девятилетний мальчик был доставлен 30 января в больницу в Петербурге после падения ему на голову снега у дома в Фрунзенском районе города. К счастью, травмы оказались неопасными.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», школьник был госпитализирован в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса днем в среду от дома 62/25 по Малой Балканской улице.

«Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания помощи в удовлетворительном состоянии ребенок был отпущен домой», — отмечает источник.

По предварительным данным, снег упал с балкона восьмого этажа.

Напомним, по данным властей, всего в Петербурге с начала зимы выпало почти 130 см снега. По-прежнему поступает много жалоб от горожан на скользкие тротуары и на неубранные дворы.