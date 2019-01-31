ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины совершили 12 обстрелов территории ДНР, выпустив по ней в общей сложности 123 единицы боеприпасов, сообщили 31 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские силовики выпустили пять гранат из РПГ и СПГ.

На донецком на правлении ВСУ применили 120-мм миномёты, вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование 82-мм миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-Центр», терминал), Весёлое, Ясиноватая, Жабичево, Крутая Балка, Александровка, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В ходе обстрела, который вёлся со стороны подконтрольного Украине посёлка Гнутово, в населённом пункте Коминтерново загорелся жилой дом площадью 120 кв. метров. Позже в СЦКК сообщили, что пожар потушен. Жители дома не пострадали

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 147 единиц боеприпасов, обстреляв, в частности, район Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой жителей региона по обе линии фронта.

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