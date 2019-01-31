В ростовском «Платове» задержали ещё одного пьяного авиадебошира

Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» вновь задержан авиадебошир. Пьяного пассажира рейса Ростов-на-Дону — Екатеринбург на борт не пустили сотрудники полиции, сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

О неадекватном поведении пассажира у выхода на посадку рейса сообщили в дежурную часть линейного отдела полиции ростовской воздушной гавани. Решение об отстранении от полёта жителя Свердловской области принял командир экипажа. По внешним признакам мужчина был пьян, нецензурно выражался и на требования прекратить правонарушения не реагировал.

В ведомстве уточнили, что в отношении 33-летнего дебошира составлены административные протоколы. Мужчине грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что с борта, бравшего курс из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, сняли пьяного пассажира. Мужчина отказался занять своё место согласно посадочному талону, на замечания бортпроводников не реагировал, вёл себя неадекватно.

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