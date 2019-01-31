Четверг, 31 Января 2019 года
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В АТК не исключили, что «минирования» в Новосибирске — новая информатака

Происшествия

На местах пока работают сотрудники правоохранительных органов

Новосибирск, 31 января 2019, 09:50 — REGNUM  По поступившим сегодня, 31 января, сообщениям о минировании зданий в Новосибирске принимаются соответствующие меры реагирования, заявили в антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в настоящее время на местах работают сотрудники правоохранительных органов.

«Не исключено, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой. Предварительный анализ массовых сигналов о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации. После проведения проверок информация о наличии в зданиях взрывных устройств не подтвердились. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено», — пояснили в аппарате АТК, подчеркнув, что в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в подобных ситуациях эвакуация людей из зданий обязательна.

Власти просят население сохранять спокойствие.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в школы и административные учреждения Новосибирска сегодня, 31 января, вновь поступили звонки и сообщения о минировании. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

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