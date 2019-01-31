Названо условие начала буксировки танкеров «Маэстро» и «Канди»

Москва, , 09:45 — REGNUM Горящие в акватории Черного моря танкеры «Маэстро» и «Канди» можно будет отбуксировать в порт лишь после полного выгорания на них топлива. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

По информации представителя ведомства, на обоих судах продолжается пожар: на «Маэстро» открытый, на «Канди» — закрытый.

«Транспортировка возможна после того, как полностью прекратится горение топлива, корпуса остынут и будет проведено их обследование», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что на загоревшемся 21 января в Черном море танкере «Маэстро» прекратилось открытое горение.

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