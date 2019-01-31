Четверг, 31 Января 2019 года
09:45:42 МСК

Названо условие начала буксировки танкеров «Маэстро» и «Канди»

Происшествия

По информации представителя ведомства, на обоих судах продолжается пожар

Москва, 31 января 2019, 09:45 — REGNUM  Горящие в акватории Черного моря танкеры «Маэстро» и «Канди» можно будет отбуксировать в порт лишь после полного выгорания на них топлива. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

По информации представителя ведомства, на обоих судах продолжается пожар: на «Маэстро» открытый, на «Канди» — закрытый.

«Транспортировка возможна после того, как полностью прекратится горение топлива, корпуса остынут и будет проведено их обследование», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что на загоревшемся 21 января в Черном море танкере «Маэстро» прекратилось открытое горение.

Читайте также: Росморречфлот: на танкере «Маэстро» погас открытый огонь

Читайте ранее в этом сюжете: Названа основная версия пожара на танкерах в Черном море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв и пожар на судах в Керченском проливе 21.01.2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить