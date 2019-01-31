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В Новосибирске вновь эвакуируют школы

Происшествия

Волна сообщений и звонков о минировании прокатилась ранее по Новосибирску

Новосибирск, 31 января 2019, 09:21 — REGNUM  В Кировском районе Новосибирской области сегодня утром, 31 января, эвакуировали учеников двух школ. Как сообщили ИА REGNUM родители школьников, детей вывели из школы № 63 и школы № 183. При этом некоторые говорят, что эвакуация плановая и о ней было известно заранее, другие жалуются, что детей отправляют домой, не дав нормально одеться.

«У нас опять эвакуация. И сказали сумки оставить в классе», — рассказали родители.

В Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области пока не комментируют эту информацию, корреспондента ИА REGNUM попросили звонить позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января лжетеррористы «атаковали» сибирские регионы — сообщения и звонки о «минированиях» поступали в учреждения Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края, Республик Алтай и Хакасия.

Ситуация с «минированием» вскрыла ряд проблем на местах.

Тем временем, в Новосибирске в период с 1 по 3 февраля ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами в ночные часы до — 41 °C.

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Ранее новосибирский юрист Алексей Крестьянов подчёркивал, что «давно можно было предполагать, что их легко устроить: в самые лютые морозы обзванивать с телефонов, оформленных на другие фамилии или просто краденных, учреждения с большим количеством людей».

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация с «минированием» в Сибири вскрыла ряд проблем на местах

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Телефонный терроризм
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